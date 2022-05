In het debat over de mondkapjesaffaire kwam huidig woonminister en oud-zorgminister Hugo de Jonge met de schrik vrij. Hij behield het vertrouwen van een meerderheid van de Tweede Kamer. Over één aspect van zijn werkwijze woedt de discussie echter nog in alle hevigheid voort: het gebruiken van privémail voor zakelijke doeleinden. De Jonge blijkt dat meermalen te hebben gedaan.