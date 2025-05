Lezersbrieven: erediensten in de Bovenkerk, Magister, het antropoceen en Charles Taylor

Antropoceen

In het artikel over het antropoceen (RD 25-4) is concrete informatie te vinden over de gevolgen van het menselijk handelen. Dr. Robert Doornenbal, docent praktische theologie aan de CHE, geeft in een aansluitend artikel aan dat „een ecologische bekering” het Bijbelse antwoord is op het antropoceen. Hiermee doelt hij op „niet alleen anders gaan denken, maar ook anders gaan handelen”. Een van de noodzakelijke veranderingen is volgens Doornenbal: minder consumeren.

Ter aanvulling wil ik wijzen op de heilzame Bijbelse leefregels die terug te vinden zijn in de Tien Geboden. Deze bekende regels klinken elke zondagmorgen in vele kerkgebouwen. Het houden van deze geboden vraagt inderdaad om een andere levenshouding. Gericht zijn op de Schepper in plaats van gericht zijn op het eigenbelang. Naast minder consumeren zullen er dan ook rust, vrede en onderlinge liefde zijn.

Net als Doornenbal voel ik enerzijds de beperktheid van de individuele mens op de plaats waar en in de tijd waarin hij leeft. Anderzijds mogen we ook vrijmoedig wijzen op de zegen die de Heere wil verbinden aan het houden van Zijn geboden. Deze zegen is onverdiend. Bovendien wil Hij ook genade bewijzen aan zondaren. Dit is de grootste zegen die de mens –ook onverdiend– kan ontvangen.

Jowan Heres, Ermelo

Charles Taylor

In het artikel ”Het water lijkt weer te wassen” (RD 25-4) meldt ds. W.H. den Hartog dat de Canadese filosoof Charles Taylor in zijn boek ”A secular age” stelt dat de moderne mens geen goddelijke realiteit meer nodig heeft. Dat stelt Taylor inderdaad, maar hiermee schetst Den Hartog niet het belangrijkste van dit boek. Deze filosoof is christelijk en besluit hiermee zeker niet zijn werk. In lijn met zijn eerdere boek ”Malaise van de moderniteit” ziet hij juist dat de moderne mens steeds meer tekortkomingen ervaart in het seculiere vooruitgangsideaal (met name door het ervaren van doelloosheid).

Juist in lijn met het RD-artikel verwacht Taylor gaandeweg weer meer interesse in geloof! In ”A secular age” schrijft hij op pagina 770 (Engelse uitgave): „In the secular ”waste land” young people will begin again to explore beyond the boundaries.” („In de seculiere ”woestenij” zullen jongeren opnieuw op verkenning gaan buiten de grenzen.”) Als christenen zullen we klaar moeten staan om deze mensen te verwelkomen in de kerk, in welke vorm dan ook!

Wijnand van Duinen, Kampen

Bovenkerk Kampen

Het bericht dat de Kampense Bovenkerk opnieuw gebruikt gaat worden voor erediensten, ook al is het beperkt (RD 29-4), heeft mij diep geraakt. De Bovenkerk weer gebruiken voor de Woordverkondiging, de bediening van de sacramenten en het aanheffen van de psalmen is het oprichten van een hoopvol teken. Het gaat niet om de stenen, maar het koninkrijk van de ten hemel gevaren Koning van de Kerk moet in deze wereld zichtbaar worden, zijn en blijven.

We bidden om Gods zegen bij dit initiatief, zodat deze werkplaats van de Heilige Geest nodig zal zijn om plaats te bieden aan allen die aan de gemeente toegevoegd zullen worden.

Albert ter Maat, Rijssen

Magister en Somtoday

”Minder magister getuigt van visie”, kopte een hoofdredactioneel commentaar (RD 1-5). Ik juich ”minder Magister” en ”minder Somtoday” van harte toe. Ook mijn kinderen krijgen ’s avonds, in vakanties en op zaterdagen cijfers te horen. Het is inderdaad beter om cijfers te horen binnen de pedagogische context van het klaslokaal.

Er zijn middelbare scholen in het nieuws geweest die Magister of Somtoday een kleinere plaats willen geven. Ik mis echter de basisscholen. Zij kennen een dergelijk verschijnsel: het ouderportaal van ParnasSys houdt ouders steeds op de hoogte van absenties, methodetoetsen, citoresultaten, rapportoverzichten enzovoort.

In ”Van individueel naar inclusief onderwijs” schrijft Bert Wienen over het transparante, zichtbare kind: „Transparant doordat de hele dag data worden gegenereerd op sociale media, in toetsen en op gezondheidsapps die altijd ingezien kunnen worden door anderen. (...) Kinderen zijn en worden daarmee hun data en daarmee ook volgbaar en zichtbaar.”

Op school hebben we besloten om de cijferinzage voor ouders dicht te doen. Met hen communiceerden we onder andere het volgende: „Zodra de meester of juf de cijfers in het systeem heeft gezet, zijn de cijfers ook thuis zichtbaar. Soms krijgt een kind voor het slapen gaan een cijfer te weten. In een tijd waarin er zoveel informatie op ons afkomt –en het ook belangrijk is om afstand te nemen van werk/school– denken we dat kinderen thuis geen cijfers te horen moeten krijgen. Cijfers komen ook los te staan van de pedagogische relatie tussen leraar en leerling. Op ieder willekeurig moment kun je worden geconfronteerd met een cijfer. We vinden het voorstelbaar dat dit het gevoel van prestatiedruk negatief bevordert.”

De voortgang van de kinderen wordt gecommuniceerd met de ouders via de rapporten en de contactavonden. Zo nodig neemt de leerkracht met de ouders contact op. We roepen de scholen op tot een herbezinning rond Magister, Somtoday en het ouderportaal van ParnasSys. Kinderen zijn zoveel meer dan een cijfer.

A. Romijn, directeur Eben Haëzerschool Oud-Beijerland

