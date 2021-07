Ongeveer 65.000 mensen gaan donderdag samen aan drie grote techbedrijven vragen welke persoonlijke gegevens over hen worden verzameld. Ze worden daarbij begeleid door de Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI). Volgens de stichting is het de grootste gezamenlijke aanvraag van persoonsgegevens in Europa. Over een paar weken volgt een nieuwe aanvraag namens andere mensen.