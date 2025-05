Zwitserland en VS ‘versnellen’ onderhandelingen over tarieven

De Amerikaanse president Donald Trump heeft voor tal van landen importheffingen aangekondigd die zijn gericht op het verkleinen van het handelstekort van de VS. Zwitserland behoort tot de landen die streven naar een snelle deal om deze tarieven te beperken.

„We hebben vandaag allebei de toezegging gedaan dat het proces versneld zou worden”, vertelde Keller-Sutter aan verslaggevers in Genève. Ze vatte samen wat was afgesproken in haar ontmoeting met de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent en handelsgezant Jamieson Greer.

„Beide partijen zijn vastbesloten snel een oplossing te vinden. Dat was vandaag duidelijk voelbaar en was een duidelijke toezegging, ook van Amerikaanse zijde”, voegde ze eraan toe.