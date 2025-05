Google schikt rechtszaak om discriminatie voor 50 miljoen dollar

De groep zwarte werknemers beweerde dat Google hun alleen uitzichtloze banen aanbood en dat ze geen promotiekansen kregen. Een zwarte oud-werkneemster die het bedrijf moest helpen meer zwarte studenten te bereiken stelde dat managers zwarte sollicitanten niet „Googly” genoeg vonden. Ook zouden zwarte sollicitanten volgens haar ongepaste vragen hebben gekregen om hun vooruitzichten te schaden. De oud-medewerkster werd in 2020 ontslagen, naar eigen zeggen nadat ze had opgeroepen om „de barrières en dubbele standaarden” bij Google te hervormen.

Het schikkingsvoorstel is ingediend bij de rechtbank in Oakland in de staat Californië en moet nog worden goedgekeurd door een rechter.