Trump zal heffing China niet eenzijdig verlagen, meldt Witte Huis

„De president houdt vast aan zijn standpunt dat hij niet eenzijdig de heffingen op China zal verlagen. We moeten ook concessies van China zien”, zei Leavitt vrijdag tijdens een persconferentie. De Verenigde Staten hebben de importheffing op de meeste Chinese goederen verhoogd naar 145 procent. China sloeg terug met een heffing van 125 procent op Amerikaanse goederen.

De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent spreekt dit weekend in het Zwitserse Genève met de Chinese vicepremier He Lifeng. Het is de eerste keer dat de twee landen gesprekken voeren sinds Trump zijn heffingen bekendmaakte en een handelsoorlog ontketende.

Trump meldde eerder vrijdag op Truth Social dat een heffing van 80 procent op Chinese goederen hem „goed” lijkt. Hierover zei Leavitt dat het een getal was dat Trump „eruit gooide”. Daaraan voegde ze toe: „We zullen zien wat er dit weekend gebeurt.”

Verder stelde ze dat de heffingen niet helemaal zullen verdwijnen. „De president is toegewijd aan het 10 procent basistarief, niet alleen voor het Verenigd Koninkrijk, maar ook voor zijn handelsonderhandelingen met alle andere landen.”

De VS en het VK maakten donderdag hun handelsovereenkomst bekend. Dat was de eerste handelsdeal die de Amerikanen hebben gesloten over hun importheffingen. De Amerikaanse handelsminister Howard Lutnick zei toen al dat de heffing van 10 procent op de meeste Britse goederen voorlopig blijft staan.