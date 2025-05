AEX sluit iets hoger na handelsdeal VS en VK

De AEX-index sloot 0,4 procent hoger op 905,74 punten. Daarmee laat de AEX de koersval die volgde op de aankondiging van de handelstarieven door Trump op 2 april verder achter zich. De MidKap steeg 0,7 procent naar 852,10 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen klommen tot 0,6 procent.

Zaterdag vinden de eerste gesprekken plaats tussen de VS en China sinds de Amerikaanse importheffingen zijn aangekondigd. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent spreekt in Zwitserland met de Chinese vicepremier He Lifeng. Trump heeft vrijdag op zijn socialemediaplatform Truth Social gezegd dat een importheffing van 80 procent op Chinese goederen hem „goed” lijkt. Eerder op de dag meldden bronnen aan persbureau Bloomberg dat de Amerikaanse regering hoopt de heffingen te verlagen tot onder de 60 procent. China zou daarvoor openstaan.

Besi won 1,7 procent. Het chipbedrijf profiteerde van een koopadvies van de Amerikaanse bank JPMorgan. Onderaan de index stond Wolters Kluwer (min 1,6 procent). De informatieleverancier werd door de Zwitserse bank UBS van de kooplijst gehaald.

Heineken steeg 1 procent. De bierbrouwer kondigde aan dit jaar 40 miljoen pond te investeren in zijn Britse pubketen Star Pubs. Met het geld wil Heineken pubs in het Verenigd Koninkrijk verbeteren en heropenen.

Sif daalde 1,6 procent. De funderingsspecialist houdt vast aan zijn winstverwachting voor dit jaar, ondanks dat een groot offshorewindproject in de VS is gepauzeerd. Het bedrijf maakt de funderingen voor de windmolens op zee van het project Empire Wind, voor de kust van de staat New York. Vorige maand legde de regering-Trump dat project stil.

In Londen won IAG 2,4 procent. Het moederconcern van onder meer British Airways en Iberia boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht en handhaafde de vooruitzichten voor dit jaar.