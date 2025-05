Ds. A.K. Wallet (CGK) in Leerdam begraven

De rouwdienst vond plaats in de Pauluskerk van de protestantse gemeente in Leerdam. De oudste zoon, Bart Wallet, sprak een in memoriam uit.

Emeritus predikant ds. H.D. Rietveld leidde de rouwdienst en bediende het Woord vanuit 2 Korinthe 5:20 en 21: „Zo zijn wij dan gezanten van Christuswege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christuswege: Laat u met God verzoenen. Want Dien Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.”

Vervolgens werd ds. Wallet begraven op de algemene begraafplaats aan de Tiendweg in Leerdam.

Aart Klaas Wallet werd geboren op 17 juni 1939 in Ede. Hij studeerde theologie in Apeldoorn en werd in 1977 predikant in Ouderkerk aan de Amstel. Daarna stond hij in Sliedrecht-Eben-Haëzer (1983), Leerdam (1992) en Naarden (1999). Ds. Wallet ging in 2007 metemeritaat.