Ds. Stehouwer (CGK) in Vlaardingen begraven

De rouwdienst vond plaats in het kerkgebouw van de christelijke gereformeerde kerk in Vlaardingen. De dochter van ds. Stehouwer sprak een in memoriam uit.

Ds. J.W. Schoonderwoerd leidde de rouwdienst en bediende het Woord vanuit Romeinen 8:32: „Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?”

Op de begraafplaats Holy werden nog enkele woorden ter overdenking meegegeven vanuit Johannes 11: 23-26. De zoon van ds. Stehouwer sprak een dankwoord uit namens de familie.

De rouwplechtigheid werd besloten met het zingen van psalm 43:4.

Arie Stehouwer werd geboren op 10 oktober 1930 in Papendrecht. Hij studeerde theologie aan het Amerikaanse Calvin College and Seminary en werd in 1967 predikant voor de Free Reformed Church in Chatham (Canada).

Daarna stond hij in London (Canada, 1972), Aldergrove (Canada, 1975), Nijkerk (1982) en Vlaardingen (1988). Na zijn emeritaat in 1998 verleende hij nog hulpdiensten in het pastoraat in Zuidland (tot 2005).