Dr. Kees van Ekris: Geloof maakt minder vatbaar voor mythes van je tijd 

In onderwijs- en cultuurcomplex Amare in Den Haag organiseerde LUX Academy (platform voor betekenisvolle ontmoetingen) donderdagavond de boekpresentatie. Het platform haalt inspiratie uit christelijke spiritualiteit. De avond trok iets meer dan honderd bezoekers.

In 2023 was dr. Van Ekris Theoloog des Vaderlands en trok hij door Nederland. Daar ervaarde hij „de kracht van het mythische” op allerlei plekken: in onder meer de politiek, op de Zuidas en in de sport.

Voor „de mythische krachtenvelden in onze cultuur” heb je de taal van het geloof nodig, aldus dr. Van Ekris. „Geloofstaal verruimt je waarnemingsvermogen. Het laat je de diepte zien, de schoonheid en de gekte.”

„Theologie geeft inzicht in jezelf, God en de werkelijkheid” Dr. Kees van Ekris, auteur

Theologen zijn uitleggers van wat diep in mensen leeft, zo gaf dr. Van Ekris aan. „Mythes geven uiting aan de verborgen dromen van een cultuur. Ze onthullen iets dat zich aan de rationaliteit onttrekt.”

Levenshulp

Theologie kan daarbij een ”Lebenshilfe”, een levenshulp, zijn, zo stelde hij. „Het is de taal die je inzicht geeft in jezelf, God en de aard van de werkelijkheid.”

Onder meer kwam dr. Van Ekris in de Tweede Kamer. Daar keek hij mee bij ChristenUnie-fractieleider Mirjam Bikker. Het onderwerp was de liberalisering van de gokmarkt. Daarbij zag hij vooral bij Bikker politiek als „machten breken”.

De magie van het geloof ontstaat als je gevormd wordt door een andere vertelling. Door de doop en het avondmaal krijg je deel aan het Evangelie en word je anders gevormd. Dat is een verborgen, krachtige werking, aldus de predikant. „Er is iets in je gaande, een veranderkracht, er ontstaat een andere verbeelding, een andere beoordeling.”

Nieuws in beeld De bijeenkomst trok ruim honderd bezoekers. beeld Fred Libochant Fotografie Marloes Daling (l.) en dr. Kees van Ekris. beeld Fred Libochant Fotografie

Het geloof heeft ook een „ontmythologiserende” kracht in zich. „Je breekt met deze wereld. Je wordt minder vatbaar voor de mythes van je tijd, ook als ze je bijvoorbeeld claimen.”

Als voorbeeld noemde hij Abraham. „Hij wordt weggeroepen uit de mythische verhalen en machten, hij heeft niets anders dan een stem en een belofte. Door het geloof worden wij minder betoverbaar voor de krachten van onze tijd.”

In gesprek met de voorzitter van LUX, Marloes Daling, krijgt dr. Van Ekris de vraag waarom mythes een veranderende kracht in zich hebben. Dr. Van Ekris: „Moderne mythes raken mensen op een ander terrein dan het rationele. Het gebeurt vaak niet door argumenten, maar doordat iets je raakt.”

Liefde

Hoe kom je achter het mysterie van de ander? Het begint bij openheid en nieuwsgierigheid, maar ook toewijding aan de ander en zelfrelativering. „Het belangrijkste is het laten groeien van de liefde.”

Dr. Van Ekris: „Dat heeft het ook veel te maken met mijzelf, dat ik bid en stil wordt en niet te veel met mijzelf bezig ben.”

Het gevaarlijke van moderne mythes is de dynamieken die kunnen ontstaan, aldus dr. Van Ekris, die in juli scriba van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland wordt. Als een cultuur bijvoorbeeld vol woede zit, dan zie je dat culturen betoverd kunnen worden. „Je moet de teleurstelling daarachter blijven erkennen. Maar ook de gevaarlijke dynamiek die kan ontstaan.”

Peter Gorter, redacteur bij KokBoekencentrum en betrokken bij de uitgave van ”De magie van het geloof”, stelde: „Het boek biedt genezingskracht. Voor een wereld waarin alles rationeel te begrijpen lijkt. Dr. Van Ekris herbetovert de wereld met dit boek. De wereld is bezield met zichtbare en onzichtbare krachten.”