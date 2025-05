Lezersbrieven: Israëls optreden, geld en goed, dopen en de ‘Erskines’ vertalen

Vrijbrief Israël (IV)

„Beste Matthijs, ben je dan helemaal vergeten hoe het is begonnen?” was mijn eerste gedachte bij het opinieartikel van student geneeskunde Matthijs Klaassen (RD 7-5). In de geneeskunde kom je pas met een zorgvuldige anamnese tot een juiste diagnose. Ben je vergeten hoe op 7 oktober 2023 met een doelbewuste actie meer dan duizend onschuldige burgers werden gemarteld, verkracht, gedood of ontvoerd? Hoe een groot deel van de Gazaanse bevolking stond te juichen toen hun lichamen levend of dood door de straten van Gaza werden gesleept? Hoe Hamas gezworen heeft dat 7 oktober zich net zo lang zal herhalen tot heel Israël in handen van de Palestijnen is?

Natuurlijk hoeven we niet te juichen bij elke actie van het Israëlische leger. Maar het leger heeft weinig keus wanneer een deel van de hulpverleners en journalisten tot Hamas behoort en terroristische leiders en wapenvoorraden zich in of onder scholen en ziekenhuizen bevinden. Zijn dat overigens geen oorlogsmisdaden? Welk land waarschuwt eerst burgers alvorens tot actie over te gaan? De strijd beëindigen terwijl Hamas niet volledig geneutraliseerd is, betekent in feite op termijn nationale zelfmoord.

Verder zou ik voorzichtig zijn met het lichtvaardig hanteren van Bijbelteksten en psalmregels. Of moeten we Amos 1:6-7 ook in profetisch perspectief lezen?

Teus Dorresteijn, huisarts Ederveen en Stroe

Geld en goed

In het interview over de visie van Luther en Calvijn op geld en goed geeft prof. H.J. Selderhuis aan dat hij zelf niet belegt maar dat daar niets op tegen is, mits belegd wordt in bedrijven die dienstbaar zijn aan mens en samenleving (RD 8-5). Het is jammer dat de hoogleraar dat niet concreet uitwerkt. Om de lezers te helpen geef ik twee praktijkvoorbeelden.

De volbloed calvinist Petrus Plancius, predikant in Amsterdam, was een van de oprichters van en grootaandeelhouder in de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Die positie gaf hem de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat er VOC-gelden beschikbaar werden gesteld voor de opleiding van predikanten/zendelingen en ziekentroosters die zouden gaan werken op de schepen en in Indië. Plancius examineerde deze kandidaten voordat zij werden uitgezonden.

De Amsterdamse koopman Lodewijk de Geer, bekend als de ”kanonnenkoning”, had een fortuin verdiend aan militaire leveranties. Hij benutte deze rijkdom door kolossale bedragen te besteden aan de opvang van protestantse geloofsvluchtelingen. Door inschakeling van vertrouwenspersonen in zijn handelarennetwerk zorgde hij ervoor dat de gelden op de juiste plaats terechtkwamen. Overigens geschiedden de militaire leveranties aan protestantse vorsten, zoals de Zweedse koning Gustaaf Adolf, die wat betreft de protestantse zaak zorgde voor een keer ten goede.

C.L. Freeke, Katwijk aan den Rijn

Ook vrouwen gedoopt

In het interview onder de kop „Kinderdoop laat zien dat kind meetelt” (RD 15-5) gaat ds. P. van Ruitenburg in op de kinderdoop. Hij stelt daarin onder andere dat het niet letterlijk in de Bijbel staat dat ook vrouwen gedoopt moeten worden. Mijns inziens staat dat toch letterlijk in Handelingen 8:12: door de verkondiging van het Evangelie door Filippus kwamen mensen tot geloof en die lieten zich dopen, zowel mannen als vrouwen.

Meindert Koster, Tollebeek

Vertalen werk Erskines

In het interview onder de kop „Vertaler ligt onder vergrootglas” vertellen Peter Jan Valk en Marc van Rijswijk over het vertalen van alle werken van de Erskines (RD 15-5). Als medevertaler herken ik de meeste hindernissen, maar een aantal ook niet. Als je bijvoorbeeld ”genade”, ”barmhartigheid” en ”goedertierenheid” alle drie met ”mercy” vertaalt, of juist andersom, gaat het niet goed. Ieder gebruik van deze woorden is doorgaans maatwerk. Maar een vuistregel is: ”genade-mercy”, ”barmhartigheid-compassion”, ”goedertierenheid-lovingkindness”.

Teus Dekker, Alblasserdam

