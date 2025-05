Lezersbrieven: artikel 10 SGP-programma, antisemitisme en Israëls optreden in Gaza

Context artikel 10 SGP

Het hoofdbestuur van de SGP heeft artikel 10 van het beginselprogramma niet vanuit een hiërarchische of dominante positie geschreven, maar vanuit de behoefte de Bijbelse scheppingsorde te laten doorklinken.

De rolpatronen van mannen en vrouwen veranderden snel in de jaren tachtig van de vorige eeuw. De vrouwenemancipatie werd door regel- en wetgeving van de overheid bevorderd. Vrouwen moesten de voorkeur krijgen in maatschappelijke en politieke posities. Het seculiere Clara Wichmann Instituut onderzocht welke organisaties „vrouwen hierin belemmerden”. De SGP voldeed volgens dat instituut niet aan de norm van het gelijkheidsbeginsel. Zij riep SGP-vrouwen op om een aanklacht wegens vrouwendiscriminatie tegen de SGP in te dienen. Dit gebeurde niet. Door de druk van het seculiere emancipatiestreven van buitenaf werd de SGP veroordeeld.

Het huidige artikel 10 moeten we vanuit deze context beoordelen en het is blijvend relevant. Het omschrijft de geest van de emancipatiedrang vanuit het verlichtingsdenken, die voortdurend doorgaat van een gelijkheidsideologie naar een genderideologie. Daarom moeten we artikel 10 niet wijzigen maar laten staan: het is een christelijk belijden.

In het interview ”Vrouw in SGP blijft open wond” (RD 3-5) spreekt mevrouw Janse helaas op een denigrerende wijze over de SGP-brochure als zij zegt: „Na de inleiding had ik gelijk al gegeten en gedronken...” Het toont dat ze weinig oog heeft voor de intenties waarmee het hoofdbestuur deze brochure heeft geschreven. Geen piëteitsvolle houding van een SGP-vertegenwoordiger!

J. de Kraker, oud-voorzitter SGP Middelburg

Vrijbrief Israël (II)

Met interesse las ik het artikel van Matthijs Klaassen (RD 7-5). Mooi, heel invoelbaar. Het lijkt zo christelijk om de Palestijnen hulp te bieden en barmhartigheid te tonen. Leven zoals Jezus deed. En toch ben ik van mening dat God een vertoornd God is als het gaat om Zijn eer en om Zijn uitverkoren volk. Nog steeds staat in het handvest van Hamas dat de Joden (Israël) uitgeroeid moeten worden en nog steeds steunt 42 procent van de bevolking in Gaza Hamas.

De Holocaust, de volkerenmoord op de Joden, moet ongebreideld doorgang vinden, aldus Hamas. Als je het democratisch bekijkt, is een significant deel van de bevolking van Gaza het hiermee eens. Waarom horen wij daarover niets in de pers?

Waarom zeggen de VN, de pers en de Nederlandse regering niet dag in dag uit dat Hamas moet stoppen in plaats van Israël? Waarom gaat Caspar Veldkamp niet naar Brussel om eens te vragen hoe het zit met de etnische zuivering die al jaren keihard in het handvest van Hamas staat? Wel leuk om eens te lezen wat Wikipedia schrijft: „Na de terugtrekking van Israël in 2005 bleef Hamas vanuit Gaza raketten afvuren...”

Ondanks dat wilde Israël samen met de Palestijnen in vrede samenwonen. Christelijk, zoals Jezus dat wil. Hamas, de duivel, wil dat echter niet. Wat Matthijs Klaassen schrijft is een utopie. Toen de grenzen van Gaza naar Israël iets meer opengingen, om te kijken of er in vrede samengeleefd kon worden, volgde 7 oktober 2023.

Henk Bijlsma, Nunspeet

Vrijbrief Israël (III)

Hulde voor het scherpe ”J’accuse” (”Ik beschuldig”) van Matthijs Klaassen (RD 7-5)! Salomo schrijft: „Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt. Wanneer gij zegt: Ziet, wij weten dat niet; zal Hij, Die de harten weegt, dat niet merken? En Die uwe ziel gadeslaat, zal Hij het niet weten? Want Hij zal de mens vergelden naar zijn werk” (Spreuken 24:11-12). Wij kunnen niet zeggen dat we niet weten dat in Gaza een volk de vernietiging in de ogen kijkt. Lees –zonder vooroordeel en met oog voor de bewijskracht– het pleit van Zuid-Afrika bij het Internationaal Strafhof. Lees het rapport van Amnesty International van december 2024. Lees het rapport ”Bearing Witness” van de Israëlische historicus Lee Mordechai. Lees de recente getuigenissen over hoe generaties Gazanen verwoest worden door doelbewuste uithongering. De conclusie is onontkoombaar: ”nooit weer” is nu. Kyrie eleison!

Marius de Kok, Leerdam

Antisemitisme

Volgens rabbijn Lody van de Kamp valt het met het antisemitisme in Nederland wel mee (RD 2-5). Hij bagatelliseert de anti-Joodse rellen die in november in Amsterdam plaatsvonden. Eerder betoogde hij dat we ons beeld van het antisemitisme niet moeten laten verduisteren door die ene rotte appel die we tegenkomen (RD 23-5-2024).

De antisemitische uitingen waarmee mijn vrienden uit Israël steeds geconfronteerd worden als ze in Nederland zijn, tonen een ander verhaal. Ze worden niet uitgescholden, bespuwd of geslagen omdat ze een hoofddoek dragen, een keffiyeh omgeslagen hebben of met een Palestijnse vlag lopen. Daarmee kun je je immers op straat vertonen zonder dat iemand je lastigvalt. Ze worden door allochtone jongeren belaagd omdat ze door hun keppeltje als Joden herkenbaar zijn. Een keppeltje dragen ze nu niet meer als ze in Nederland zijn, omdat het met het antisemitisme „wel meevalt”.

Alles wat nodig is om het antisemitisme te laten overwinnen, is dat mensen het ontkennen of bagatelliseren. Want als het „wel meevalt”, hoeven we het ook niet te bestrijden. Intussen woekert het kwaad voort en durft bijna geen Jood zich meer op straat te vertonen met een keppeltje op.

Cor Burggraaf sr., Stolwijk

In Opgemerkt reageren lezers van het Reformatorisch Dagblad op de inhoud van de krant. Ook reageren? Stuur uw reactie (maximaal 250 woorden) naar opinie@refdag.nl. Op ingezonden brieven kan niet worden gereageerd.