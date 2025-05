SGP Gouda: College had geen statement over Gaza moeten geven

In een woensdag gepubliceerd statement spreekt het college van burgemeester en wethouders van Gouda zich uit over het ,,immense leed” in Gaza. Het college vraagt het kabinet om alles „wat binnen zijn macht ligt te doen om het buitensporige geweld in Gaza te stoppen en de noodhulp zo mogelijk op gang te brengen”.

D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en CDA maken deel uit van het college. Burgemeester van Gouda is Pieter Verhoeve, die van SGP-huize is. Hij wilde woensdag niet in gesprek met het Reformatorisch Dagblad over het statement. Gouda telt zowel een stevige reformatorische als een islamitische gemeenschap.

Het Goudse college betoogt in het statement: „Veel Gouwenaars maken zich zorgen over de oorlog in Gaza. Die zorgen delen wij als college. Het aantal slachtoffers is enorm. Het leed is onmenselijk groot. Ziekenhuizen en tentenkampen worden gebombardeerd, er is hongersnood, noodhulp wordt nauwelijks toegelaten. Ook de gijzelaars zitten in een onmenselijke situatie.”

„Wij veroordelen antisemitisme alsook islamofobie ten zeerste” College burgemeester en wethouders Gouda

Het gemeentebestuur schrijft zich bewust te zijn van de zorgen „in onze Goudse Joodse gemeenschap. Zij worden aangesproken op geweld waar ze niet verantwoordelijk voor zijn, of dat ze zelf niet steunen. In sommige gevallen worden ze verbaal of fysiek bedreigd. Gouda is een inclusieve stad. Wij veroordelen antisemitisme alsook islamofobie ten zeerste. Wij roepen daarom ook onze inwoners op om, welke meningsverschillen er ook mogen bestaan, elkaar te respecteren en hierover in gesprek te gaan en te blijven.”

De Goudse SGP-fractie vindt dat het college geen statement had moeten geven. Fractievoorzitter Harold Hooglander: „Het is wat ons betreft ook niet consequent, want toen wij als SGP vroegen om de Israëlische vlag te hijsen naar aanleiding van de terreuraanslag op 7 oktober, weigerde het college dit.”

Hooglander zegt dat de SGP-fractie het verschrikkelijk vindt wat er in Gaza gebeurt. „Wij praten zeker niet alles goed wat de Israëlische regering doet. Elk onschuldig slachtoffer is er één te veel. Alleen waarom heeft dit college geen statement afgegeven met betrekking tot het geweld in Jemen waar in acht jaar tijd er zeker 233.000 slachtoffers zijn gevallen, een veelvoud van Gaza? Of Zuid-Soedan, of de slachtoffers van de christenvervolging in Nigeria of andere brandhaarden?”

Uithongering

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam riep vorige week het kabinet op Israël tot de orde te roepen. „De verwoesting van Gaza moet stoppen. De uithongering moet stoppen. De moord op Palestijnen moet stoppen”, zei ze onlangs in de gemeenteraad. Halsema verwees onder meer naar een recente uitspraak van directeur Martijn Eickhoff van het NIOD, instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies. Hij sprak van „genocidaal geweld in Palestina”.

Verschillende andere burgemeesters, zoals die van Dordrecht en Amersfoort, sloten zich bij Halsema aan.

Veilig

Ook bij de lokale dodenherdenkingen eerder deze maand spraken burgemeesters zich uit over de Gazastrook. Ester Weststeijn van Rozendaal (Gelderland) sprak over „de kinderen in Gaza, die in honger leven, onder de voortdurende dreiging van luchtaanvallen”. Ook de burgemeesters van onder meer Zandvoort, Renkum, Voorst en Simpelveld noemden Gaza in hun voordrachten.

Niet alle burgemeesters wenden zich tot het kabinet wat betreft de oorlog in Gaza. Zo zei burgemeester Melissant van Gorinchem recent in het Algemeen Dagblad: „Het kabinet gaat over het buitenlandbeleid, niet de burgemeesters. Dus ook ik niet.’’