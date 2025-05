Rapport over gezondheidsrisico’s Nedmag eind dit jaar verwacht

In de regio leven vooral zorgen over de uitstoot van lood. Ook de emissie van stikstofoxide, fijnstof, zwaveloxide, cadmium, nikkel en arseen wordt bekeken. Het provinciebestuur zegde onder druk van Statenleden eind 2023 toe de mogelijk „toxicologische mix” en de effecten op mens, flora en fauna te onderzoeken.

In het verkennende onderzoek is in kaart gebracht welke stoffen in de omgeving neerkomen en wat het aandeel daarin is van Nedmag en omliggende bedrijven. De concentraties zeggen niets over gezondheidsrisico’s of het voldoen aan normen, aldus de provincie. Volgens Nedmag ligt het loodgehalte in de lucht rond het bedrijf ruim onder de wettelijke norm.