Voedingscentrum moet fors krimpen en stopt advies aan patiënten

Het Voedingscentrum stopt noodgedwongen met voedingsadviezen voor patiënten met bijvoorbeeld diabetes of hart- en vaatziekten. De onafhankelijke voorlichtingsorganisatie moet het vanaf volgend jaar met 3 miljoen euro minder doen, omdat de overheid fors bezuinigt op de subsidies waarvan het centrum volledig afhankelijk is. „Daardoor verliezen we ruim een kwart van onze organisatie en nemen we dit jaar afscheid van 21 medewerkers”, maakte het Voedingscentrum donderdag bekend.