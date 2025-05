Den Haag tikt Amsterdamse burgemeester op vingers

Jodenjacht

De Amsterdamse burgemeester, Femke Halsema (GroenLinks), daagde de Nederlandse regering vorige week uit om Israël op te roepen de oorlog in Gaza te stoppen en daar voedselhulp toe te laten. PVV-leider Wilders verbaasde zich daarover: een burgemeester moet zich niet bemoeien met het buitenlandbeleid van de regering. En: „Ze wakkert Israëlhaat aan. Dat is zeer kwalijk na de eerdere Jodenjacht in haar stad.”

De Israëlische ambassadeur in ons land, Modi Ephraïm, zei dat de woorden van Halsema getuigen van een „diep moreel falen”. Volgens hem verdraaien haar woorden „de realiteit van het huidige conflict”.

Op haar beurt noemde Halsema het bericht van Ephraïm weer „schandalig” en „onwaar”. Volgens haar geeft het geen pas als een Israëlische ambassadeur zich bemoeit met „de binnenlandse verhoudingen”. Alsof dat niet zou gelden voor een burgemeester die zich met het buitenlandbeleid van de regering bemoeit.

Burgemeester Femke Halsema. beeld ANP, Koen van Weel

In ieder geval krijgt Halsema haar zin niet. „Wij als kabinet bepalen het buitenlandbeleid”, stelde vicepremier Fleur Agema (PVV) vorige week vrijdag na afloop van het kabinetsberaad nuchter vast.

Taakstraf

Een oud-voorlichter van de Tweede Kamer moest zich vorige week voor de rechter verantwoorden. Het openbaar ministerie verdenkt de betrokkene, Sonja K., van het lekken naar de pers. Dat ging over een onderzoek dat het presidium, het dagelijks bestuur, van de Tweede Kamer wilde instellen naar mogelijk sociaal ongewenst gedrag van voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA). De onthulling in NRC leidde in 2022 tot grote opschudding in politiek Den Haag.

De toenmalige Kamervoorzitter Vera Bergkamp deed aangifte, Uit een grootschalig onderzoek van het OM bleek dat tijdens een interne vergadering van de ambtelijke top over het presidiumbesluit verschillende communicatiestrategieën zijn besproken. Daar zou iemand de opmerking hebben gemaakt: „Dan belt Sonja wel iemand.”

Diezelfde middag vertrok Sonja naar Amsterdam en de volgende dag publiceerde NRC het gewraakte artikel. Bij de rechter verklaarde K. dat ze niet meer weet wat ze in de hoofdstad deed, maar gelekt naar een journalist heeft ze naar eigen zeggen niet.

Of de rechter dat gelooft, blijkt 12 juni. Maar als Sonja K. wel schuldig wordt verklaard, dan is de 140 uur werkstraf die de officier nu eist, niet allen voor haar een passende straf, maar ook voor alle ambtenaren die hebben ingestemd met de gewraakte communicatiestrategie om „iemand te bellen”.

Agenda

Het grootste deel van de dinsdagse agenda is gereserveerd voor een debat over toegang en verblijf van kennismigranten in ons land. Woensdag overhandigt de minister van Financiën de verantwoordingsstukken over 2024 aan de Tweede Kamer. Donderdagmiddag en -avond debatteert de Kamer over het verslag van de ministeriële commissie inzake de stikstofproblemen.

In de rubriek Parlementvaria belicht de redactie politiek opvallende zaken vanuit Den Haag.