Zuid-Holland wil in 2027 besluit over uitbreiding haven in zee

„Ik denk dat het nodig is, maar dat moeten we wel eerst onderzoeken en onderbouwen”, zegt VVD-gedeputeerde Arne Weverling. „Laten we niet achteroverleunen. Binnen twee jaar moet wel helder zijn of we het gaan doen of niet.”

Het Rijk, de provincie, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf hebben afgesproken om zeewaartse uitbreiding te onderzoeken. Ze verwachten dat in 2035 een gebrek aan ruimte ontstaat. Uiteindelijk beslist het kabinet over mogelijke vergroting van het land.

Dat kost niet alleen miljarden euro’s, maar vereist ook een grote hoeveelheid zand. Minister Barry Madlener zei al dat kustuitbreiding „de druk op onze strategische zandvoorraad” vergroot.

„Ik denk altijd in kansen”, aldus Weverling, die voor „lef en daadkracht” pleit. „Defensie verlangt ruimte in de haven, we hebben plek nodig voor windenergie van zee, voor ammoniak- en waterstoffabrieken en misschien wel voor een kerncentrale. Uitbreiding zou daarom ideaal zijn. Natuurlijk moeten we ook de bestaande ruimte beter benutten, in toenemende mate door duurzaam opererende bedrijven. Feit is dat we iedere vierkante meter in Zuid-Holland drie keer kunnen vullen. Dat betekent dat we een plan nodig hebben. We moeten voorkomen dat we in 2035 denken: hadden we maar ‘dit of dat’ gedaan.”