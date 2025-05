CU gaat een stap verder en stemt voor sancties tegen Joodse kolonisten

In de motie waarover de Tweede Kamer stemde, wordt de regering gevraagd in EU-verband te pleiten voor de uitbreiding van sancties tegen personen en organisaties die betrokken zijn bij, of verantwoordelijk zijn voor „het uitbreiden of in stand houden van Israëlische nederzettingen op de Westbank”.

Daarnaast vraagt de Kamer de regering ervoor te pleiten om de Europese sanctielijst met Israëlische kolonisten of entiteiten aan te vullen. Die moet minimaal gelijk worden aan de lijst van het Verenigd Koninkrijk.

CU stemde in maart nog tegen motie over sancties tegen mensen die illegale nederzetting bouwen

In de motie van Volt, GL-PvdA, SP, PvdD, CDA, D66 en DENK staat ook dat een tweestatenoplossing met de aanwezigheid van illegale nederzettingen op de Westoever onmogelijk is. Alleen PVV, FVD, SGP en JA21 stemden tegen de motie.

Gewelddadig

Lange tijd stemde ook de ChristenUnie tegen dergelijke moties. Zo keerde de fractie zich in maart nog tegen een motie over sancties tegen mensen die illegale nederzettingen bouwen op de Westelijke Jordaanoever. Ook diverse moties over sancties tegen gewelddadige kolonisten konden niet op steun van de CU rekenen.

Aan het begin van de Gazaoorlog, na 7 oktober 2023, steunde de ChristenUnie wél een dergelijke motie. Kamerlid Don Ceder legde vorig jaar in het RD uit waarom zijn partij die koers nadien niet heeft voortgezet. De eerste motie had volgens hem slechts betrekking op een onderzoek. „Daarna bekroop ons steeds meer het gevoel dat dit wéér buitenproportionele aandacht was voor Israël, voor Joden. Terwijl we deze sancties voor zover ik weet vaak niet toepassen tegen andere groepen mensen wanneer er sprake is van een strafrechtelijke veroordeling of van iets anders wat we ook niet goedkeuren. Toen werd het voor mij onfris.”

Ook stelde hij: „Er zijn over de hele wereld heel veel mensen die misdrijven en moorden plegen; ik keur ze allemaal af. Maar omdat het hier om Joden in de Westbank gaat, leggen wij daar als Kamer extra nadruk op. Ik denk niet dat je daarmee bereikt wat je beoogt.”

Fel

De Kamer stemde ook over diverse moties over humanitaire hulp voor Gaza. Eén daarvan, ingediend door Ceder, kreeg ook de steun van de SGP. In die motie wordt de regering gevraagd om „bij geen gehoor van Israël” in samenwerking met andere landen „een alternatief kanaal voor hulpverlening” te ontwikkelen.

De Kamer wil ook dat de Nederlandse regering zich „nadrukkelijk en fel” uitspreekt tegen het plan van Israël om noodhulp onder militair gezag te plaatsen. Alleen PVV, BBB, SGP en JA21 stemden tegen een motie hierover. Die was ingediend door D66, GL-PvdA, PvdD en CU.