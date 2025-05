Veelbesproken pensioenplan NSC, BBB, PVV en SP definitief van de baan

In eerste instantie staakten de stemmen. FvD en PvdD bleken het voorstel van de vier indieners te steunen. Daarmee kwamen de voorstanders op 75 zetels, net als de tegenstanders. Een hoofdelijke stemming gaf uitsluitsel: 73 Tweede Kamerleden tegen, 72 voor.

Het voorstel kon van begin af aan rekenen op stevige kritiek

Met het bewuste pensioenamendement wilden voorstanders mensen zelf inspraak geven of hun opgebouwde pensioenkapitaal overgeheveld moet worden naar het nieuwe pensioenstelsel. Het voorstel zorgde voor veel onrust in de sector, omdat de nieuwe pensioenwet ­­–december 2022 aangenomen door de Tweede Kamer– pensioenfondsen de opdracht geeft om in principe álle pensioenen over te hevelen naar het nieuwe stelsel.

Bij de stemmingen bleek een doorslaggevende rol weggelegd voor de fractie van Denk, die het voorstel aan een meerderheid kon helpen. Eerder steunde Denk een soortgelijk voorstel. Tweede Kamerlid Ergin noemde de afweging „een lastig dilemma”, maar na een laatste beraad dinsdagmorgen besloot de fractie tegen het pensioenamendement te stemmen.

Referendum

In eerste instantie wilden NSC-Kamerlid Joseph en BBB-Kamerlid Vermeer ieder pensioenfonds verplichten een referendum te organiseren. Alleen als een meerderheid van de deelnemers instemt, geeft dat een pensioenfonds groen licht om het opgebouwde kapitaal over te hevelen naar het nieuwe pensioenstelsel.

Het voorstel kon van begin af aan rekenen op stevige kritiek. Zowel vanuit de pensioensector, vakbonden, werkgeversorganisaties, voorstanders van het nieuwe pensioenstelsel in de Tweede Kamer, als de Raad van State. De belangrijkste wetgevingsadviseur raadde de indieners aan hun voorstel in te trekken, vanwege „ernstige bezwaren”.

Blokkeren

In reactie op deze en latere kritiek pasten NSC en BBB hun voorstel verschillende keren aan. De nadruk verschoof van een te organiseren referendum naar individueel instemmingsrecht: de mogelijkheid voor iedere burger om het overhevelen van ‘zijn’ opgebouwde pensioenkapitaal naar het nieuwe stelsel te blokkeren. Ook PVV en SP zetten hun handtekening onder het voorstel.

Ondanks de aanpassingen bleef de kern van het oorspronkelijke amendement ongewijzigd. De overstap naar het nieuwe pensioenstelsel is niet langer het uitgangspunt, maar wordt volledig afhankelijk van de goedkeuring van pensioendeelnemers.

Destructief

Daarmee bleef ook de kritiek onverminderd stevig. „Het amendement blijft even destructief als eerdere voorstellen”, zei voorzitter van de pensioenfederatie Ger Jaarsma over de laatste versie. „Het leidt tot een slechter pensioen en zorgt bovendien voor forse vertraging, juridische problemen en flink hogere kosten.”

Minister Van Hijum (Sociale Zaken) adviseerde de Tweede Kamer tegen het amendement te stemmen. „Je haalt er heel veel mee overhoop”, zei hij vorige week tijdens het laatste Kamerdebat over het voorstel.

In het hoofdlijnenakkoord zijn geen afspraken gemaakt over de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. De regering schaarde zich daarmee achter de lopende transitie. Tegelijkertijd stond het Kamerleden van de regeringspartijen vrij om voorstellen te doen om hun pensioenidealen te verwezenlijken.