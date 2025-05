CU, D66 en BBB doen voorstel voor jaarlijkse ”Vereenvoudigingsdag”

De partijen maakten hun plan woensdag, op Verantwoordingsdag, openbaar. Sinds begin deze eeuw publiceert het kabinet jaarlijks op de derde woensdag in mei de jaarverslagen van de ministeries. Vereenvoudigingsdag heeft iets weg van Verantwoordingsdag. Op een soortgelijke, structurele manier willen CU, D66 en BBB een impuls geven aan het vereenvoudigen van het belasting- en toeslagenstelsel.

Het idee is dat het kabinet jaarlijks op de eerste dag van de lente, 20 of 21 maart, een Vereenvoudigingswet naar de Tweede Kamer stuurt. Daarmee ontstaat een nieuw, vast moment in het parlementaire jaar.

„Met Vereenvoudigingsdag op de eerste dag van de lente willen we een jaarlijkse voorjaarsschoonmaak van de fiscale rommelzolder organiseren” Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid ChristenUnie

Het is aan de regering om te bepalen in welke fiscale regelgeving gesnoeid wordt. De Tweede Kamer buigt zich vervolgens in april of mei over de vereenvoudigingswetgeving.

Het is de bedoeling dat Vereenvoudigingsdag een werkafspraak wordt tussen Tweede Kamer en kabinet. Of die er komt, hangt er in de eerste plaats van af of een Kamermeerderheid zich achter het voorstel schaart. De drie partijen zullen de Kamer hun voorstel voorleggen via een nog in te dienen motie.

Geen wettelijke plicht

CU, D66 en BBB zijn vooralsnog niet van plan het kabinet wettelijk te verplichten om jaarlijks een vereenvoudigingswet aan de Tweede Kamer aan te bieden. Daartoe zou een wetswijziging doorgevoerd moeten worden.

Dit is een verschil met Verantwoordingsdag: in de Comptabiliteitswet is vastgelegd dat de minister de derde woensdag van mei de verantwoordingsstukken aan de Tweede Kamer aanbiedt.

Het doel van Vereenvoudigingsdag is om het belasting-, toeslagen- en socialezekerheidsstelsel minder ingewikkeld te maken. Dat een stelselherziening hard nodig is, wordt Kamerbreed onderkend. Desondanks is het kabinet en Kamer nog niet gelukt daar actie op te ondernemen.

Rommelzolder

„Ons belasting- en ons sociale zekerheidsstelsel is te complex en onoverzichtelijk geworden”, zegt CU-Tweede Kamerlid Grinwis. „Met Vereenvoudigingsdag op de eerste dag van de lente willen we een jaarlijkse voorjaarsschoonmaak van de fiscale rommelzolder organiseren.”

Vereenvoudigingsdag is min of meer bedoeld als een tegenhanger van het Belastingplan. Daarin bundelt de regering jaarlijks alle nieuwe fiscale wetgeving. Uitzonderingen daargelaten –zoals de vereenvoudiging van de huurtoeslag afgelopen najaar– is het onbedoeld gevolg van alle inspanningen dat het fiscale stelsel er met het jaar complexer op wordt.

Bureaucratisch

BBB-Kamerlid Vermeer: „De menselijke maat is al te lang zoek in ons belasting- en toeslagenstelsel. Te ingewikkeld voor mensen, te bureaucratisch voor ondernemers en te duur om uit te voeren. Met een jaarlijkse Vereenvoudigingsdag zetten we een concrete stap richting een overheid die weer dienstbaar is.”

In het hoofdlijnenakkoord hebben PVV, VVD, NSC en BBB afgesproken om wetgeving voor te bereiden om het belasting- en toeslagenstelsel te vereenvoudigen. Voor de zomer zal staatssecretaris Van Oostenbruggen (Fiscaliteit en Belastingdienst) de Tweede Kamer verschillende scenario’s voorleggen. Vereenvoudigingsdag is bedoeld als een aanvulling op een grootschalige stelselherziening.