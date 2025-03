Een dinsdag aangenomen motie van Kamerlid Daniëlle Hirsch (GroenLinks-PvdA) hierover kreeg ook de steun van coalitiepartijen VVD en BBB en oppositiepartijen D66, CDA, SP, DENK, PvdD en Volt. Daarmee was de stemverhouding 83 voor en 67 tegen.

Met het aanvaarden van de motie gaat de Kamer een stap verder dan in het verleden. Eerder werden wel moties aangenomen over sancties tegen gewelddadige Joodse kolonisten op de Westoever, maar niet tegen mensen of organisaties die nederzettingen bouwen. Zo werd in februari 2024 nog een motie verworpen waarin de Kamer de regering vraagt om te pleiten voor sancties tegen organisaties en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de stichting en uitbreiding van illegale nederzettingen. Een motie om te verkennen of sancties kunnen worden ingesteld tegen bedrijven of organisaties die bijdragen aan de bouw ervan, werd in juni eveneens verworpen.

Afgezwakt

Kamerlid Hirsch had haar motie voor de stemming afgezwakt. In de aanvankelijke versie werd het kabinet ook gevraagd te pleiten voor sancties tegen mensen die zich op de Westoever vestigen.