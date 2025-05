Kamer: Fel uitspreken tegen Israëlisch plan hulp Gaza

Dat wil de Tweede Kamer. In de dinsdag aangenomen motie staat dat de regering dit begin volgende week in een EU-vergadering moet doen. Ook wil de Kamer dat Nederland zich in de EU actief inzet voor een gezamenlijke veroordeling van elk vorm van het politiek of voorwaardelijk maken van humanitaire hulp in Gaza.

De motie was vorige week ingediend door D66, GL-PvdA, PvdD en CU. Ook VVD, NSC, CDA, SP, DENK en FVD stemden dinsdag voor, genoeg voor een ruime meerderheid. Alleen PVV, BBB, SGP en JA21 stemden tegen.

In de motie staat dat het plan van Israël „de neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid” van humanitaire hulpverlening ondermijnt, en „het risico vergroot dat noodhulp wordt gepolitiseerd en ingezet als middel van druk of zelfs etnische zuivering”.

Minister Klever (Ontwikkelingshulp, PVV) liet het oordeel over de motie over aan de Kamer; dat betekent dat zij ermee kan leven. Het „nadrukkelijk en fel” uitspreken wilde ze interpreteren als het „serieus overbrengen” van de zorgen van het kabinet over het Israëlische plan. Daarnaast stelde ze dat het kabinet politisering en conditionering van humanitaire altijd veroordeelt. „Dat is staand beleid.”