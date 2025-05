GZB en IZB kopen samen pand in Zeist; „Huis van Zending moet inspiratieplek worden voor lokale gemeenten”

Dat maakten de organisaties, beide verbonden met de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), dinsdagmiddag bekend. Op dit moment hebben ze elk een eigen kantoor in respectievelijk Amersfoort (IZB) en Driebergen (GZB). De nieuwe locatie zal rond de vijftig werkplekken bieden.

Het pand, met de naam Arendsburg, werd in 1872 gebouwd als woonhuis. Van 1948 tot 2004 hield de GGD er kantoor. „Bij de beslissing om juist deze locatie in het centrum van Zeist aan te kopen, was duurzaamheid een belangrijke factor”, zegt IZB-directeur ds. M.C. (Marco) Batenburg. Het gebouw is in 2008 verduurzaamd en rolstoelvriendelijk gemaakt.

„Het gebouw krijgt een kapel waar we dagelijks met elkaar het gebed voor de wereld en Nederland gaande houden” Ds. M.C. Batenburg, directeur IZB

Onderdeel van het pand wordt een kapel „waar we dagelijks met elkaar het gebed voor de wereld en Nederland gaande houden”, vertelt ds. Batenburg. De organisaties hebben ook nauw contact met de hervormde wijkgemeente Pniël, die in de naburige Oude Kerk samenkomt. Met deze gemeente zijn „goede afspraken” gemaakt over de mogelijkheden om gebruik te kunnen maken van de kerk en de bijgebouwen.

Het Huis van Zending moet een „inspiratieplek” worden voor lokale kerkelijke gemeenten. Het biedt mogelijkheden om gemeenteleden „gastvrij te ontvangen en iets te laten proeven van de bevlogenheid van missionaire werkers in Nederland en in het buitenland”. GZB-directeur Martijn van den Boogaart noemt als voorbeelden workshops of lunchlezingen. „De plannen daarvoor moeten nog verder worden uitgewerkt.”

De organisaties willen ook iets betekenen voor de buurt. „Samen met de Oude Kerk gaan we kijken hoe we een plek kunnen bieden waar mensen binnen kunnen waaien”, aldus Van den Boogaart. „We willen gaan ontdekken hoe we als organisaties een beetje uit onze standaardpatronen kunnen komen om voor de omgeving van betekenis te zijn. Dat is een zoektocht.”

Het terrein achter het gebouw wordt omgevormd tot een tuin, „die misschien ook breder toegankelijk is voor bijvoorbeeld een kopje koffie”, zegt ds. Batenburg. „We zien ernaar uit wat deze plek ons gaat brengen.”

Ds. Marco Batenburg (l.) en Martijn van den Boogaart, respectievelijk directeur van de IZB en de GZB, voor het pand dat de organisaties in 2026 gezamenlijk gaan betrekken. beeld IZB

Dat de GZB en de IZB een kantoorgebouw gaan delen, is volgens de directeuren geen stap op weg naar een fusie. „We blijven twee verschillende organisaties met elk een eigen focus”, zegt Van den Boogaart.