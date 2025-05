HGJB krijgt nieuw ledenblad

Dat meldde een woordvoerder van de jongerenorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) maandag.

Drijfveer neemt als ledenblad van de HGJB de plaats in van het blad ”Dichtbij”, dat twee keer per jaar uitkwam. Het magazine valt drie keer per jaar op de mat bij personen die de organisatie met ten minste twintig euro per jaar steunen. Ook contactpersonen voor het jeugdwerk in de gemeenten krijgen het tijdschrift opgestuurd.

In het magazine staan „inspirerende gesprekken en thema's voor iedereen in de gemeente die betrokken is bij jongeren”. In de eerste editie nemen onder andere Andrew Root en Júlia Herku de lezers mee in thema's als ”jongeren en de kerk” en ”opvoeding”.

De HGJB is een vereniging van gemeenten en jeugdclubs binnen de PKN die „in de gereformeerde traditie jongeren van de gemeente bij Christus wil brengen”.