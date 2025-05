Kerk in Bremen kort salaris ds. Latzel: een „tuchtprocedure”

Het betreft hier een „tuchtprocedure”, schrijft de BEK dinsdag in een nieuwsbericht op haar website. „Deze maatregel houdt rekening met de ernst van de door zijn uitspraken veroorzaakte overtreding en is bedoeld als herinnering en waarschuwing voor zijn wangedrag”, vervolgt de BEK.

De kerk van Bremen doelt hiermee op uitspraken die ds. Latzel in 2019 in een huwelijksseminar voor zijn eigen gemeenteleden deed en waarin hij kritiek oefende op het optreden van de homolobby en op de genderideologie. De door ds. Latzel gedane uitspraken leidden de achterliggende jaren tot een rechtszaak, die in 2024 via een schikking tot een einde kwam. Ds. Latzel betaalde toen als een soort van boetedoening 5000 euro aan het in Bremen gevestigde Rat&Tat–Zentrum für queeres Leben.

Ook het bedrag dat de BEK overhoudt door het korten van ds. Latzels salaris zal, vermeldt de website van de kerk, „beschikbaar worden gesteld aan organisaties die als aanspreekpunt dienen voor homo's en die belangrijk werk verrichten op dit gebied”.