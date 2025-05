Oud Ezechiëlpapyrus tentoongesteld in Nationale Bibliotheek Spanje

Dat meldde de christelijke nieuwssite Evangelical Focus vorige week.

De papyrus is aan twee kanten beschreven en komt waarschijnlijk uit de derde eeuw na Christus. Het oorspronkelijke document moet 236 pagina’s geteld hebben en kreeg het nummer P967. Het bevatte de Griekse vertaling van de Bijbelboeken Ezechiël, Daniël (met de apocriefe toevoegingen Bel en de draak en Suzanna) en Esther.

Het papyrusvel is „een getuigenis van de culturele veranderingen in de tijd van de oudheid. Maar ook van zijn cruciale rol in de ontwikkeling van de Europese cultuur”, aldus Evangelical Focus.

De tentoonstelling is mogelijk gemaakt dankzij de medewerking van de Spaanse organisatie Pastor Foundation for Classical Studies, die de eigenaar is van de Ezechiëlpapyrus, en de Stichting Vrienden van de Nationale Bibliotheek van Spanje.