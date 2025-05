Hoe Poetin Trump opnieuw weet te bespelen 

„De toon en geest waren uitstekend”, schreef Trump op zijn sociale mediaplatform Truth Social na afloop van zijn meer dan twee uur durende telefoongesprek met Poetin. Rusland en Oekraïne gaan volgens de president niet alleen praten over een onmiddellijk staakt-het-vuren, maar „belangrijker, over een einde aan de oorlog”. Het Vaticaan wil volgens hem die gesprekken organiseren.

Zo optimistisch de Amerikaanse president zich toonde, zo uiterst vaag en terughoudend was de reactie uit Moskou. Poetin dankte Trump voor zijn inspanningen om tot vrede te komen en sprak van een „nuttig en informatief gesprek”.

„Het belangrijkste voor ons is om de onderliggende oorzaken van deze crisis weg te nemen” Vladimir Poetin, president Rusland

Het echte verhaal is dat de Russische president opnieuw een bestand van dertig dagen weigert. Bovendien verklaart hij slechts bereid te zijn met Kyiv te werken aan een „memorandum over toekomstige vredesonderhandelingen”.

Voordat er „mogelijk voor een bepaalde periode een staakt-het-vuren zal komen”, is het nodig dat de juiste afspraken zijn gemaakt, aldus de Kremlinchef. „Het belangrijkste voor ons is om de onderliggende oorzaken van deze crisis weg te nemen”, herhaalde Poetin zijn mantra.

Daarmee doelt hij doorgaans op de argumenten die hij in 2022 gebruikte om de oorlog te beginnen. Poetin zei toen onder meer Russischsprekenden in Oekraïne te willen beschermen, het land te willen „demilitariseren en denazificeren” en te willen voorkomen dat het ooit lid wordt van de NAVO.

Rompslomp

Trump dreigde onlangs nog „met sancties die de Russische economie kunnen vernietigen”, als Poetin niet wilde meegaan in een wapenstilstand in Oekraïne. Maar de Amerikaanse president gooide het maandag over een andere boeg.

Hij dacht Moskou met economische prikkels te overtuigen. „Rusland wil op grote schaal handel drijven met de VS als dit catastrofale bloedbad voorbij is”. Dat is een „grote kans” voor Moskou om „enorme hoeveelheden banen en welvaart te creëren”, aldus Trump op Truth Social.

Niets wijst erop dat de Russische president daar gevoelig voor is. Voorlopig houdt Moskou vast aan zijn agenda: het voortzetten van de agressieoorlog. Poetin en Trump hebben tijdens hun twee uur durende telefoongesprek niet gesproken over een tijdlijn voor een bestand in Oekraïne, benadrukte het Kremlin dan ook na afloop.

De Russische politicoloog Andrej Nikoelin schreef maandagavond op Facebook: „Voorlopig hebben ze het over memoranda. Dat wil zeggen, in ieder geval tot halverwege de zomer kunnen we de bureaucratische rompslomp blijven rekken.” Trump laat het gebeuren.