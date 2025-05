Trump: Rusland en Oekraïne gaan onmiddellijk praten over bestand

Trump zegt dat hij na het gesprek met Poetin de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en andere Europese leiders heeft geïnformeerd dat de onderhandelingen per direct van start gaan. Volgens Trump heeft het Vaticaan interesse getoond om de onderhandelingen te organiseren.

Over het gesprek met Poetin zei hij dat het „heel goed ging”. „De toon en geest van het gesprek waren uitstekend”, aldus Trump. Ook zegt hij dat „Rusland op grote schaal handel wil drijven met de VS als dit catastrofale bloedbad voorbij is”. Dat is volgens Trump een „enorme kans” voor Moskou om „enorme hoeveelheden banen en welvaart te creëren”. Ook Oekraïne kan „veel profiteren van de handel tijdens de wederopbouw van het land”, stelt de Amerikaanse president.

Poetin verklaarde na het gesprek dat Moskou bereid is om met Kyiv te werken aan een „memorandum over toekomstige vredesonderhandelingen”, en dat er een staakt-het-vuren zou kunnen komen als de juiste afspraken worden gemaakt.

Het Kremlin meldde ook nog dat Poetin en Trump voorstander zijn van het normaliseren van de banden tussen de VS en Rusland. Ook bespraken ze een mogelijke gevangenenruil. Verder zouden ze het ook over Iran hebben gehad, een bondgenoot van Rusland.