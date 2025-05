Egyptenaar in VK veroordeeld tot 25 jaar voor mensensmokkel

Een Egyptische man is in Londen veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf voor mensensmokkel. Ahmed Ebid is veroordeeld voor de smokkel van 3800 migranten, waar het smokkelnetwerk ruim 12 miljoen pond (14 miljoen euro) aan verdiende. De Britse premier Keir Starmer noemde de veroordeling op sociale media een goede zaak.