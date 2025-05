NAVO vestigt luchtmachthoofdkwartier in noorden Noorwegen

De NAVO besloot eerder dit voorjaar al een nieuw luchtmachthoofdkwartier te vestigen in Noorwegen, naast die in Duitsland, Italië en Spanje. De Noorse regering heeft daarvoor nu Bodø aangewezen, net boven de poolcirkel. De havenstad is sinds jaar en dag een belangrijk steunpunt van de Noorse luchtmacht. Dat was het ook voor de NAVO tijdens de Koude Oorlog.

Het nieuwe zenuwcentrum gaat de bewaking van het luchtruim in het noorden coördineren en luchtmachtoperaties plannen en uitvoeren, laat defensieminister Tore Sandvik weten. De NAVO krijgt volgens hem „een sterke militaire aanwezigheid in het hoge noorden”. Sandvik verkoos Bodø boven een locatie in het uiterste zuiden van het land.