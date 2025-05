EU akkoord met 17e sanctiepakket tegen Rusland

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben dinsdag ingestemd met het zeventiende sanctiepakket tegen Rusland. „Deze sanctieronde tegen Rusland is de meest verstrekkende sinds het begin van de oorlog”, zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas. Er is brede steun in de EU om een achttiende sanctiepakket voor te bereiden, voor het geval Moskou vredesbesprekingen blijft weigeren.