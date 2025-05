Trump vol lof over Syrische president Al-Sharaa

Hij omschreef de voormalige terroristenleider als een „jonge, aantrekkelijke man” met een heel sterke achtergrond. De ontmoeting was volgens hem „geweldig”. Al-Sharaa was de leider van Jabhat al-Nusra, dat aanvankelijk gelieerd was aan terreurbeweging Al Qaida. Jabhat al-Nusra ging in 2017 op in HTS, dat uiteindelijk de Syrische president Bashar al-Assad zou verdrijven.

Vijf jaar zat Al-Sharaa vast in een Amerikaanse gevangenis in Irak. Later beloofden de VS nog eens een beloning van 10 miljoen dollar (bijna 10 miljoen euro) voor zijn arrestatie. Die werd in december ingetrokken.

Trump prees Al-Sharaa aan boord van Air Force One, onderweg van Saudi-Arabië naar Qatar. „Taaie vent. Sterk verleden. Heel sterk verleden. Een vechter.” Trump denkt dat hij veel voor Syrië kan betekenen.

Dinsdag maakte Trump bekend dat hij de Amerikaanse sancties tegen Syrië zal opheffen. Daarmee wil hij de nieuwe regering de kans geven het land op te bouwen na de jarenlange oorlog en het weer een volwaardige plek in de internationale gemeenschap te geven.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu vroeg hem vorige maand juist om vast te houden aan die strafmaatregelen, zei een Israëlische functionaris woensdag tegen nieuwssite Times of Israel. De nieuwe Syrische machthebbers vormen volgens de Israëlische regering een jihadistisch regime.

Grote investeringen

Trump is in inmiddels in Qatar voor het tweede deel van zijn reis naar het Midden-Oosten. Zijn vliegtuig landde woensdag op een luchthaven in Doha. Trump begon de eerste grote buitenlandse reis van deze ambtsperiode met een bezoek aan Saudi-Arabië. Dat autocratisch bestuurde koninkrijk beloofde volgens het Witte Huis 600 miljard dollar aan investeringen in de VS.

Ook Qatar gaat naar verwachting grote investeringen toezeggen, tot een waarde van ruim 1000 miljard euro. De Golfstaat heeft de VS daarnaast als geschenk een luxe passagiersvliegtuig aangeboden om als Air Force One te gebruiken.

De beoogde gift leidde in de VS tot ophef, maar daar wil Trump niets van horen. Hij betoogde op Truth Social dat het de Amerikaanse belastingbetaler veel geld bespaart en dat alleen een idioot het peperdure toestel niet zou aannemen.

Wat deze keer niet op de planning staat, is een bezoek aan bondgenoot Israël. Trump sprak tijdens de vlucht tegen dat hij dat land passeert. Hij betoogde dat het goed voor Israël is als de VS positieve betrekkingen hebben met andere landen in de regio, aldus de Amerikaanse president.