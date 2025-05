Leider Portugese partij Chega twee keer in korte tijd onwel

Ventura werd woensdag ontslagen uit het ziekenhuis na een onwelwording de avond ervoor. Toen had hij volgens het ziekenhuis last van een slokdarmspasme, veroorzaakt door maagzuur en hoge bloeddruk. Zijn partijgenoot Marta Silva zei tegen CNN Portugal dat het erop lijkt dat zijn onwelwording van donderdag ook weer door zo’n spasme is veroorzaakt.

Chega is momenteel de derde partij in het Portugese parlement en blijft dat volgens de peilingen ook. De partij richt zich vooral op corruptiebestrijding en immigratie. De charismatische Ventura speelt ook een belangrijke rol in de populariteit van Chega.