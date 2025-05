Slovenië onderzoekt verdwijning standbeeld Melania Trump

Het levensgrote beeld stond sinds 2020 op een voetstuk bij het dorp. Daarvoor stond op diezelfde plek al een houten beeltenis van de first lady, maar die brandde af in 2019. Volgens de politie ging het om brandstichting. De kunstenaar Brad Downey koos daarom daarna voor een bronzen variant.

Downey is „een beetje verdrietig” dat het beeld nu weer is vernietigd. „Ik heb het gevoel dat het iets te maken heeft met de herverkiezing van Donald Trump, maar wie zal het zeggen?”

Melania Trump werd in 1970 geboren als Melania Knauss in het toenmalige Joegoslavië. Ze verhuisde in 1996 naar New York, waar ze Donald Trump ontmoette.

In Sevnica is ze nog altijd populair en zijn allerlei producten zoals chocolaatjes en zeepjes naar haar vernoemd.