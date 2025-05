Stichting Wijdekerk zorgt voor verontrustende verschuiving bij Opwekking

Ooit had Stichting Opwekking voor een van de acties die zij naast de jaarlijkse pinksterconferentie organiseerde, als thema gekozen: ”Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen” (Exodus 23:2). Op een opvallende rode poster stonden acht figuurtjes, waarvan zeven zwart en één wit. De richting waarin het witte figuurtje liep, was tegengesteld aan de richting waarin de zwarte figuurtjes liepen. Of Opwekking voor een pinksterconferentie in deze tijd een dergelijk thema (nog) zou durven kiezen?

Gods Geest werkt nooit los van het Woord en is niet los van het Woord verkrijgbaar

Op het christelijk erf vinden in een razendsnel tempo dusdanig ingrijpende verschuivingen plaats, dat een duiding in het licht van Gods Woord je brengt bij kwalificaties als verontrustend en tekenend. Vanuit de wereld dienen zich immers moreel-ethische ontwikkelingen aan, die op dat christelijk erf (denominatiewijd) bijkans omarmd worden, terwijl ze niet alleen afwijken van de Bijbel maar zelfs in lijn blijken met profetieën over de eindtijd.

Regenboogvlaggen

Ook bij Stichting Opwekking worden die verschuivingen helaas steeds concreter en zichtbaarder. De leiding van de stichting maakt zich al jaren geen zorgen over het publiek bekende geheim dat ongehuwden op ‘hun’ kampeerterreinen gemengd slapen. De laatste jaren loop je ook tegen regenboogvlaggen op. Die worden door de stichting blijkbaar in ieder geval getolereerd. Het gaat daarbij met name om aanhangers van de Stichting Wijdekerk. Die geeft als actieve vertegenwoordiger van de lhbti-gemeenschap duidelijk acte de présence, zo te zien met goedkeuring van Stichting Opwekking.

Paulus waarschuwt voor overijlde handoplegging en het gevaar deel te krijgen aan de zonde van een ander

Op haar site vermeldt Wijdekerk expliciet dat er een afzonderlijk kampeerveld is voor lhbti’ers. Gefaciliteerd dan wel op zijn minst gedoogd door Opwekking? Het zoveelste ‘veroveringssucces’ van Wijdekerk? Sowieso dringt de lhbti-problematiek, waarbij je vanuit de Bijbel nadrukkelijk vragen kunt stellen, de pinsterconferentie steeds verder binnen.

Geest én Woord

Deze ontwikkelingen zijn voor wie Gods Woord kent en serieus neemt, zoals gezegd verontrustend en tekenend. Stichting Opwekking en de conferentiebezoekers zullen echt wel weten wat Jezus in de bovenzaal heeft gezegd met betrekking tot de komst van de Heilige Geest: „...als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel” (Johannes 16:8). Wie Romeinen 1 biddend leest, moet concluderen dat juist in dit –over de lhbti-gemeenschap alleszeggende– Bijbelwoord deze drie aspecten van het werk van de Heilige Geest aan bod komen: zonde, gerechtigheid en oordeel.

Ooit waagde prof. dr. G.Th. Rothuizen het te vragen: „Weten wij het beter dan Paulus?” Maar in onze tijd beweert prof. dr. A.L.Th. de Bruijne dat wij meer weten dan Paulus. Zijn deze hoogleraren opgetrokken geweest tot in de derde hemel? Hebben zij onuitsprekelijke dingen gezien en gehoord? Heeft Jezus zich ín hen geopenbaard?

Gods Geest werkt nooit los van het Woord en is niet los van het Woord verkrijgbaar. De Geest ademt het Woord. En als Christus, het levende Woord, de Vader bidt de Geest te zenden, zegt Hij dat het diegenen zijn die Hem liefhebben die Zijn woorden en geboden bewaren.

En dan te beseffen dat deze Jezus met betrekking tot de wederkomst over twee markeringsmomenten sprak onder de noemer „...als in de dagen van...”. In die zin zijn de huidige ontwikkelingen tekenend.

Avondmaalsviering

Beseffen Stichting Opwekking en de bezoekers van de jaarlijkse pinksterconferentie wel dat de geschetste ontwikkelingen zich niet laten rijmen met Gods Geest en Woord? Ook mensen die zich achter Wijdekerk scharen, steken tijdens de dienst de handen op, komen naar voren na de oproep om onder handoplegging de Heilige Geest te ontvangen en... schuiven „vrijmoedig” aan bij de gezamenlijke avondmaalsviering.

Paulus waarschuwt dat je jezelf tijdens de avondmaalsviering een oordeel kunt eten en drinken (1 Korinthe 11:28 en volgende). Ook waarschuwt hij voor overijlde handoplegging en het gevaar deel te krijgen aan de zonde van een ander. „Bewaar uzelf rein” (1 Timotheüs 5:22). Welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Gods Geest is in en door Gods Woord duidelijk. Op de schouders van het bestuur van Stichting Opwekking rust een enorme geestelijke verantwoordelijkheid – een verantwoordelijkheid waarop zij aangesproken zullen gaan worden.

Zou het onder de noemer van Gods Geest niet passend zijn wanneer de stichting tijdens de pinksterconferentie dit jaar zou wijzen op de zegenrijke uitweg die God dankzij het offer van zijn Zoon biedt aan iedereen die zich schaart onder de lhbti-noemer en zou oproepen zich te laten afwassen, heiligen en rechtvaardigen door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God (1 Korinthe 6:11)?

De auteur studeerde theologie en was werkzaam als predikant/voorganger en als docent godsdienst/ethiek. Hij schreef het e-book ”Zwart (op) Wit …als in de dagen van...” (gratis via bijbels-perspectief.nl).