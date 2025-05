Duitse defensieminister: percentage NAVO-norm niet zo belangrijk

Wadephul had met de VS ingestemd dat de NAVO-norm van 2 procent verhoogd moet worden naar 5 procent. Daarvan zou wel ook 1,5 procent uitgegeven mogen worden aan militaire infrastructuur, zoals sterkere bruggen. Dat stelde NAVO-baas Mark Rutte voor.

Pistorius werkt naar eigen zeggen goed samen met de nieuwe buitenlandminister. „Aan de andere kant weet hij net zo goed als ik dat de defensiebegroting valt onder Sectie 14, en dat is mijn afdeling”, zei hij verwijzend naar een onderdeel van de begroting.

De Duitse defensieminister deed zijn uitspraken na afloop van een ontmoeting in Berlijn met zijn ambtgenoot uit het Verenigd Koninkrijk, John Healey. Ze kondigden daarbij aan dat ze werken aan een nieuwe langeafstandsraket met een bereik van meer dan 2000 kilometer.

De raket is volgens Pistorius al in ontwikkeling en is volgens hem essentieel om Europa veilig te houden. „Duidelijk is dat we alle gaten in onze slagkracht moeten dichten. En dat moeten we zo snel mogelijk doen.”