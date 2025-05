Meditatie: Dienst van het Woord

Het is een vast­gestelde waarheid dat de ziel alle dingen kan missen behalve het Woord van God, en zonder dat Woord is er niets waardoor voor haar zorg kan worden gedragen. Maar wanneer zij dit Woord heeft, is zij rijk, heeft zij geen behoefte aan iets anders, want in dit Woord heeft zij het leven, de waarheid, het licht, de vrede, de gerechtigheid, het heil, de vreugde, de vrijheid, de wijsheid, de kracht, de genade, de heerlijkheid en alle goede dingen, in niet te schatten rijke overvloed. Dit is de reden waarom de profeet in heel Psalm 119 en op zo veel andere plaatsen met zo veel zuchten en weeklachten hijgt en smacht naar het Woord van God.

En aan de andere zijde is er geen strenger straf, in de toorn van God, dan wanneer Hij een ontbreken van het gehoor van zijn Woord neerzendt, zoals Hij in het boek Amos daarvan spreekt. Terwijl er daarentegen geen groter genade is dan wanneer Hij Zijn Woord vrij laat verkondigen, zoals te lezen staat in Psalm 107:20: „Hij zond Zijn Woord en genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen.”

En Christus is tot geen andere taak gezonden dan tot de prediking van het Woord. En de gehele bediening van apostelen en bisschoppen en de gehele geestelijke stand is tot niet anders geroepen en in­gesteld dan tot de dienst van het Woord.

Maarten Luther,

reformator te Wittenberg

(”Over de vrijheid van een christen”, 1520)