Politici in Katwijk verontwaardigd over rellen, maar om verschillende redenen

De politie meldt dat een groep van ongeveer 300 mensen de openbare orde verstoorde. Meerdere mensen gooiden met stenen en bierflessen naar demonstranten en de politie. De politie arresteerde twee mensen. Bij de onlusten raakte één persoon gewond.

In de Nieuwe Kerk vierde Christenen voor Israël woensdagavond de Onafhankelijkheidsdag van Israël. Onder meer SGP-leider Chris Stoffer was daarbij aanwezig. De salafistische prediker Abou Hafs had opgeroepen om in Katwijk te komen demonstreren. Tientallen pro-Palestijnse betogers gaven aan die oproep gehoor. Daar werden ze volgens lokale en regionale media belaagd door mensen van wie sommigen bivakmutsen droegen. Het zou –deels– gaan om voetbalhooligans.

Nieuws in beeld In Katwijk houden mensen woensdagavond Israëlische vlaggen omhoog nabij de Nieuwe Kerk. Het kwam tot rellen. De politie pakte twee mensen op. beeld ANP, Josh Walet Politie op straat nadat een groep mensen die demonstreerde tegen een pro-Israëlviering van Christenen voor Israël door een andere groep is belaagd. De politie heeft daarop ingegrepen en de burgemeester heeft een noodbevel afgekondigd. beeld ANP, Josh Walet Politie op straat nadat een groep mensen die demonstreerde tegen een pro-Israëlviering van Christenen voor Israël door een andere groep is belaagd. De politie heeft daarop ingegrepen en de burgemeester heeft een noodbevel afgekondigd. beeld ANP, Josh Walet Demonstranten met een Israëlische vlag. beeld ANP, Josh Walet Politie op straat nadat een groep mensen die demonstreerde tegen een pro-Israëlviering van Christenen voor Israël door een andere groep is belaagd. De politie heeft daarop ingegrepen en de burgemeester heeft een noodbevel afgekondigd. beeld ANP, Josh Walet

Honderden Katwijkers hadden woensdagavond een soort ring gevormd rond de Nieuwe Kerk, zegt CvI-zegsvrouw Sara van Oordt desgevraagd. „We zijn heel dankbaar dat de avond door kon gaan en dat we rustig naar muziek konden luisteren.”

Ze benadrukt dat ze „tegen elke vorm van geweld is, ook tegen geweld van Katwijkers tegen pro-Palestijnse demonstranten. Mensen hebben het recht om te demonstreren.”

Wel plaatst Van Oordt een kanttekening. „Vaak wordt het recht op demonstratie misbruikt en zijn demonstranten uit op verstoring van onze bijeenkomsten. We zagen in Katwijk dezelfde pro-Palestijnse demonstranten als degenen die onlangs in Zaltbommel een CvI-avond verstoorden. Er is spanning rond onze avonden door toedoen van pro-Palestijnse betogers. Dat is zorgelijk.”

„Het is onbegrijpelijk dat deze demonstratie is doorgegaan en bovendien een enorme inzet van politie heeft vereist” DURF, grootste politieke partij in Katwijk

Onbegrijpelijk

Verschillende politieke partijen in Katwijk zijn kritisch op burgemeester Visser. Donderdagavond debatteert de raad over de rellen. DURF, met 9 van de 33 raadszetels de grootste partij in Katwijk, haalt op Facebook uit naar „haatprediker” Abou Hafs en stelt: „Het is voor DURF dan ook onbegrijpelijk dat deze demonstratie is doorgegaan en bovendien een enorme inzet van politiecapaciteit heeft vereist. In Katwijk is geen plaats voor intimidatie en onrust. En mensen die onze normen en waarden zo minachten, horen hier niet thuis.”

De Katwijkse ChristenUnie (4 zetels) spreekt op Facebook haar „afschuw” uit dat Abou Hafs „het nodig vond om zijn volgers op te roepen om te demonstreren en te provoceren. En dat in ons rustige, vreedzame en van oudsher christelijke dorp. Wij staan als lokale ChristenUnie pal achter de herdenkingsdienst van Christenen voor Israël.”

De PvdA in Katwijk (3 zetels) laakt daarentegen het gedrag van demonstranten die de pro-Palestijnse betogers te lijf gingen. „Voor zover mij bekend hielden de pro-Palestijnse betogers een vreedzame betoging. Ik vind het dieptriest dat mensen, onder wie kennelijk voetbalhooligans waren, boven op die pro-Palestijnse betogers springen en erop los slaan. Zulk gedrag past niet bij de Katwijkse waarden”, zegt PvdA-fractievoorzitter Matthijs van Tuijl donderdagmorgen desgevraagd.

„Dieptriest dat mensen boven op pro-Palestijnse betogers springen” Matthijs van Tuijl, voorman PvdA Katwijk

Inslaan

Van Tuijl zegt te begrijpen dat menig Katwijker negatieve gevoelens heeft over iemand als Abou Hafs, maar intussen blijft het een recht om te demonstreren, betoogt hij. „Juist ook mensen met wie je het niet eens bent, mogen demonstreren. Ook in het zicht van de Nieuwe Kerk, waar CvI samenkwam. De wet staat dat toe. Als je op die betogers gaat inslaan, snap je niet welke waarden je hoog hoort te houden.”

Op sociale media laat de pro-Palestijnse groep achter het protest weten dat het moed vergde om „gebruik te maken van ons grondwettelijk recht: het recht op vrije meningsuiting en vreedzaam protest. In het hol van de leeuw stonden wij pal – niet voor onszelf, maar voor onze onderdrukte broeders en zusters in Gaza. Midden in een omgeving waar ons geluid niet gewenst was, lieten wij het toch klinken. Dát is kracht. Dát is solidariteit.”