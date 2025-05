Pools instituut vermoedt Russische inmenging in verkiezingen

Een dag eerder meldde NASK al dat advertentieaccounts op Facebook de laatste week recordbedragen neerleggen voor politieke reclames, met geld „mogelijk uit het buitenland”. NASK meldde niet expliciet uit welk land de financiering kwam.

Het instituut had ook op Telegram accounts aangetroffen die vaker Russische desinformatie verspreiden. Vaak was de inhoud van de berichten polariserend, zoals over veiligheid, buitenlandbeleid en migratie. Ook zei NASK sinds begin dit jaar 10.000 accounts te hebben geïdentificeerd die stelden dat er een terroristische aanslag dreigt op de dag van de verkiezingen.

Minister van Digitale Zaken Krzysztof Gawkowski waarschuwde al eerder en zei dat Polen te maken had met een „ongekende poging” van de Russen om zich te bemoeien met de verkiezingen.

Een woordvoerder van Facebooks moederbedrijf Meta zei woensdag tegen persbureau Reuters geen bewijs te zien voor buitenlandse inmenging in de Poolse verkiezingen. „Iedereen die advertenties op onze platforms wil plaatsen die betrekking hebben op maatschappelijke kwesties, verkiezingen of politiek, moet een verificatieproces doorlopen om zijn identiteit te bewijzen en te bewijzen dat hij woont in het land waar de advertenties worden geplaatst.”