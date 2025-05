Trump: Qatar geeft vliegtuig niet aan mij, maar aan de luchtmacht

Amerikaanse media meldden zondag dat Trump van plan is een Boeing 747-8 te accepteren als geschenk van de Qatarese koninklijke familie. Het toestel zou dienen als Air Force One en na Trumps ambtstermijn worden geschonken aan Trumps presidentiële bibliotheek. Critici zeggen dat aanvaarding van het geschenk in strijd is met de Amerikaanse grondwet.

Trump: „Waarom zouden onze belastingbetalers honderden miljoenen dollars moeten betalen als ze het (vliegtuig) gratis kunnen krijgen van een land dat ons wil belonen voor goed werk? (...) Alleen een dwaas zou dit geschenk niet namens ons land aannemen.”