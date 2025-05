iDeal ken ik, maar wat is Wero?

Wat is iDeal ook alweer?

iDEAL is sinds 2005 in gebruik voor onlinebetalingen. De grootste banken in Nederland wilden destijds een gestandaardiseerd en eenvoudig betaalsysteem realiseren voor onlinebetalingen. Verreweg de meeste consumenten gebruiken de dienst intussen. Meer dan 210.000 ondernemers bieden de betaalmethode aan in hun webshops, voor betaalverzoeken en voor facturen.

Per jaar vinden meer dan 1 miljard transacties plaats via iDeal, gemiddeld zo’n 3,5 miljoen per dag. Van de onlinebetalingen in Nederland loopt bijna twee derde via deze betaalmethode.

iDeal loopt goed en de Nederlandse consument is eraan gewend. Waarom verdwijnt de dienst dan?

Grote Europese banken, waaronder ABN AMRO, ING en Rabobank, werken binnen het European Payments Initiative (EPI) al langer samen om tot een uniform, Europees betalingssysteem te komen. Die samenwerking heeft geleid tot de komst van het nieuwe betaalsysteem Wero dat binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen binnen Europa stroomlijnt. Het Europese betaalverkeer werkt momenteel met allerlei losse lokale systemen zoals iDEAL, Bancontact (België) en Paylib (Frankrijk). Wero moet daarnaast een alternatief bieden voor bestaande internationale aanbieders zoals Visa, Mastercard en PayPal.

Wat kun je met Wero?

Wero is een soort digitale portemonnee die uiteindelijk meer mogelijkheden biedt dan uitsluitend afrekenen. Met het Europese betaalsysteem kun je geld overmaken naar vrienden, contactloos betalen in winkels, betaalverzoeken sturen of ontvangen. Ook biedt Wero de mogelijkheid digitale bonnetjes te bewaren of spaarkaarten te beheren.

Wero is straks te gebruiken via de app van de eigen bank of via de Wero-app, die de consument aan zijn bankrekening koppelt. Betalingen zijn binnen enkele seconden geregeld.

Hoe veilig is het?

Volgens EPI is Wero is veilig. Het systeem maakt gebruik van de nieuwste beveiligingstechnologie binnen de bankensector. Net als bij iDEAL verlopen betalingen via de eigen bankomgeving. Bij transacties gaat het geld rechtstreeks van de ene naar de andere bankrekening. Wero voldoet aan de Europese regels voor betaaldiensten, zoals de verplichting tot tweestapsverificatie. Om een betaling via Wero te bevestigen, moet de gebruiker een pincode invoeren of gebruikmaken van een vingerafdruk of gezichtsherkenning.

Wanneer is Wero in Nederland beschikbaar?

In Duitsland, Frankrijk en België werkt Wero al. Een woordvoerder van EPI zei vorige maand in het Algemeen Dagblad dat hij verwacht dat Wero in de loop van 2026 in Nederland beschikbaar is. Zo zou de overgang van iDeal naar het nieuwe Europese betaalsysteem beginnen met eenvoudige betalingen tussen personen, vergelijkbaar met een betaalverzoek van de bank, of een Tikkie. Later volgen betalingen in webshops en winkels. „Consumenten merken daar in eerste instantie niets van”, aldus de woordvoerder. „Wero bouwt namelijk voort op de techniek van iDeal. Bijna alle Nederlandse banken doen daaraan mee.”

Naar verwachting zijn eind 2027 alle Nederlandse consumenten over naar het nieuwe betaalsysteem.