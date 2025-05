Loonstijging in nieuwe cao sinds lange tijd minder dan 4 procent

AWVN maakt zich naar eigen zeggen al langer zorgen over de hoge loonstijgingen die worden afgesproken in nieuwe cao’s. Dat komt volgens de organisatie door „onzekere” en soms „ronduit slechte” vooruitzichten in bepaalde sectoren, met name in de industrie.

Sinds het maandgemiddelde in juni 2023 opliep naar 8 procent, nemen de loonafspraken in cao’s alweer langere tijd af, ziet AWVN. Maar die daling stokte afgelopen najaar, waarna de maandgemiddelden bleven hangen op iets boven de 4 procent. De gemiddelde loonafspraak over 2025 ligt na vier maanden op 4,1 procent.