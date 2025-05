Action koopt voordeliger in China door handelsoorlog

„Wat we momenteel zien is dat China als leveranciersbasis veel meer gericht is op Europa”, zei Borrows in een gesprek met analisten, wat resulteert in „zeer goede deals” van Chinese leveranciers. „Dat kan wel of niet veranderen door de recente akkoorden, maar ik denk dat er zeker wat littekens zijn ontstaan door wat er de afgelopen weken tussen China en de VS is gebeurd.”

Klanten merken dit nog niet direct. Het grootste deel van dat voordeel wordt volgend jaar zichtbaar, aangezien retailers hun kerstartikelen al hebben besteld, aldus Borrows. Hij voegde eraan toe dat Action van plan is de kortingen door te geven aan de consument.

Door de problemen in de handel tussen de VS en China vreesde de Europese Unie eerder voor ‘dumping’ van veel Chinese producten tegen een lage prijs. Maar de VS en China spraken onlangs af om tarieven tijdelijk te verlagen. „Een direct gevolg van de deal is dat dumping minder waarschijnlijk wordt”, lieten ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland al weten. Dat betekent waarschijnlijk minder massale concurrentie voor Europese ondernemingen, schatten de lobbyclubs in.

Action heeft veel laaggeprijsde spullen uit onder meer China in de schappen. Afgelopen kwartaal is de keten opnieuw gegroeid, vooral door de opening van 49 nieuwe winkels in het buitenland. Action heeft nu 2967 winkels in dertien Europese landen, waarvan 418 in Nederland.