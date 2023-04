Betalingssysteem iDEAL wordt basis Europese betaalmethode

Het Nederlandse betalingssysteem iDEAL wordt de basis van een Europese betaalmethode. Huidige eigenaar Currence draagt het systeem, waarmee betalingen in webwinkels direct van de eigen bankrekening kunnen worden gedaan, over aan het European Payments Initiative (EPI). Dat samenwerkingsverband van banken en betalingsinstellingen uit Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland wil dat er een makkelijke oplossing voor betalingen komt in alle deelnemende landen.