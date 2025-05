Gameontwikkelaar Ubisoft keldert op beurs in Parijs na resultaten

Ubisoft is donderdag gekelderd op de aandelenbeurs in Parijs. Beleggers waren niet te spreken over de jaarresultaten van de gameontwikkelaar, die het afgelopen jaar te maken had met verschillende tegenslagen. Ook de nieuwe game Assassin’s Creed Shadows, gelanceerd aan het einde van het gebroken boekjaar, wist het tij voor het Franse bedrijf niet te keren. Het aandeel zakte ruim 18 procent.