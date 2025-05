Poolse minister: EU nog geen hinder handelsspanningen VS en China

„Ik ben blij te kunnen melden dat de lidstaten en de Commissie op dit moment geen negatieve trends of gebeurtenissen zien”, zei Baranowski over spanningen op de wereldmarkt sinds de VS nieuwe handelstarieven hebben ingevoerd. „Maar we blijven waakzaam en staan ​​klaar om actie te ondernemen.”

De lidstaten staan achter Eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel), die momenteel over een deal met de VS onderhandelt, maar ook tegenmaatregelen voorbereidt voor het geval de gesprekken niet zoals gewenst gaan. „We zijn te groot en te belangrijk voor de VS om een ​​onevenwichtige deal te hebben”, zei Baranowski namens de lidstaten. Eerder op de dag zei hij dat hij positief was dat de EU een betere deal zou krijgen met de VS dan China en het Verenigd Koninkrijk kregen.