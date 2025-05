Waarom katteneigenaar moet uitkijken met kiepraam

Dat weet ook Ferry, die al heel wat jaren meedraait op de dierenambulance. „Ik schrik iedere keer als ik dit hoor. Al twee keer ben ik ter plekke gegaan en trof ik een dode kat aan. Een vreselijk gezicht en ik wil er niet aan denken hoe deze kat in paniek moet zijn geweest. Katteneigenaren, kijk uit met kiepramen!”

Het is mooi weer en daarom zet menig katteneigenaar de ramen op kiepstand. De geluiden van buiten en van zingende vogeltjes hebben aantrekkingskracht op huiskatten. In die kleine opening van het raam zien ze een kans om naar buiten te gaan. Als de kat springt, komt hij in het ergste geval vast te zitten in de opening, met het kopje aan de buitenkant en het achterlijf aan de binnenkant van het raam.

Zonder direct ingrijpen kan de kat dood gaan. „Zit een kat eenmaal vast, dan komt hij er niet meer zelf uit”, zegt Ferry. „Hoe triest ook, in veel gevallen is de dierenambulance te laat ter plekke om nog iets voor het dier te kunnen betekenen.”

Als eigenaar kun je wel wat doen om dit te voorkomen. „Zet een hor in het raam en laat het raam in z’n geheel open of plaats speciaal hiervoor gemaakte hekjes in de opening van het raam”, tipt Ferry. „Geloof mij; ’n kleine moeite die veel leed kan voorkomen.”

Ferry is chauffeur op de dierenambulance.