Puzzels maken om kinderen te verwennen

De vrouwen zetten zich gezamenlijk in voor ”het jeugdhoekje” in het kerkblad Eben-Haëzer, dat wordt uitgegeven door de gereformeerde gemeenten van Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht. „Jeannette maakt de Bijbelse puzzels en houdt hierbij rekening met het kerkelijk jaar”, zegt Breukel. „Daardoor zijn de thema's van de puzzels herkenbaar voor de kinderen.”

Ruim 120 kinderen maken de puzzel, die om de week verschijnt, vertelt Breukel. Samen met Van der Linden houdt ze bij wie welke puzzel heeft ingeleverd. Met de punten die de kinderen daarvoor krijgen kunnen ze een boekenbon ophalen.

„Jeannette kan al deze taken volhouden omdat ze een enorme doorzetter is” Joke Breukel

Daarnaast organiseren de vijftigers jaarlijks een grote advertentiepuzzel met prijzen. „Jeannette plaatst de puzzel en benadert sponsoren voor de prijzen”, vertelt Breukel.

Het puzzelwerk is niet het enige wat Van der Linden doet, benadrukt Breukel. Jeannette is naast moeder en invalkracht op een basisschool al ruim twintig jaar coördinator van de hand-en-spandiensten binnen haar kerkelijke gemeente. Ze zorgt ervoor dat de planning voor mensen die hulp nodig hebben altijd op rolletjes loopt. Het gaat om het regelen van vrijwilligers bij bijvoorbeeld het huishouden, vervoer naar het ziekenhuis of bij het doen van boodschappen.

„Ze kan al deze taken volhouden omdat ze een enorme doorzetter is”, zegt Breukel. „Opgeven kent ze niet. Daarnaast is ze empathisch, geduldig en gelijkmatig. Een prachtige combinatie voor al deze taken. Bloemen zijn zeker op hun plaats.”