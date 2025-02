Dierenambulance krijgt in het voorjaar veel meldingen van aanrijdingen met niet-gecastreerde katten

Verdrietige meldingen, zo weet chauffeur Isa. „Deze dieren komen niet prettig aan hun einde. Erg naar voor de dieren, maar ook voor de melder en voor de chauffeur die ter plekke komt om het dier op te halen.”

Dat deze meldingen ieder jaar terugkeren, is niet zo gek. „Door de stijgende temperaturen krijgen niet-gecastreerde katers last van hun hormonen. Ze laten hun vertrouwde leefomgeving achter zich om op zoek te gaan naar vruchtbare poezen. Hoe groter de afstand is die de dieren afleggen, hoe groter de kans op aanrijdingen.”

Boos

De opgehaalde katers worden gecontroleerd op een chip in de hoop de eigenaar te achterhalen, maar in de meeste gevallen blijken de dieren geen chip te hebben. Isa kan er boos om worden: „Als je kat zwaargewond is, wil je je dier toch bijstaan? Of als je kat is doodgegaan, wil je dat toch weten?”

Is er een oplossing? „Zeker! Laat je kater castreren en dan ook direct chippen. Door te castreren worden hormonen in toom gehouden. De wens om door te buurt te struinen neemt af en daarmee voorkom je dierenleed en ongewenste nestjes katten.”

Isa is chauffeur op de dierenambulance.