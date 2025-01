Dierenambulance bellen niet nodig als jonge haas alleen in het veld ligt

Zulke meldingen zijn vaste prik in januari of februari, weet ervaren chauffeur Tessa. „De afgelopen jaren heb ik al heel wat jonge haasjes opgehaald. Een groot deel van deze dieren was opgepakt door wandelaars die de diertjes alleen in het veld zagen liggen. Maar dat is juist de bedoeling! Overdag worden zij door de moeder verspreid en alleen gelaten. Moederhaas komt enkele keren per dag terug om haar jongen te laten drinken. De rest van de tijd zijn ze in staat om alleen te zijn. Neem ze alleen mee naar huis als ze gewond zijn.”

Haasjes die door een dierenambulance worden opgehaald, worden naar opvangcentra voor wilde dieren gebracht. Hier blijven ze totdat ze groot genoeg zijn om weer vrijgelaten te worden in de natuur. Tessa is blij als mensen zich het lot van wilde dieren aantrekken. Ze benadrukt dat je in geval van twijfel altijd met de meldkamer van de dierenambulance kunt overleggen als je een haasje aantreft: „Bel gerust voor advies, we helpen graag en kunnen door het stellen van vragen inschatten of menselijk ingrijpen nodig is. Is dat het geval? Dan komt de dierenambulance ter plekke. Maar misschien is dat niet nodig en is er niets aan de hand. Pak het dier niet zomaar op. Dat zorgt voor veel stress en dat is voor zulke jonge dieren niet goed.”

Tessa is chauffeur op de dierenambulance.